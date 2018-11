De Jong bijna op productie van vorig seizoen, Feyenoord bezig aan goede reeks

Speelronde 13Geen wedstrijd in de historie van de Eredivisie kent zo'n duidelijke historie als NAC Breda - Ajax, terwijl Feyenoord ook bezig is aan een knappe reeks tegen FC Groningen. Met behulp van statistiekenbureaus Gracenote en Opta blikken we met de leukste feitjes vooruit op de dertiende speelronde in de Eredivisie. Ook zie je hier alvast de vermoedelijke opstellingen.

NAC Breda - Ajax (zaterdag 18.30 uur)

Iedereen kan zich de 0-8 zege van Ajax in Breda van 18 november 2017 nog wel herinneren, maar de geschiedenis wijst uit dat er geen wedstrijd zo’n duidelijke balans kent als deze. Ajax pakte 235 punten in de eredivisie tegen NAC en hield 49 keer de nul tegen de Bredanaars, in beide gevallen het hoogste aantal ooit van een team tegen een specifieke tegenstander in de Eredivisie. NAC stond dit seizoen 137 minuten op voorsprong, korter dan elke andere ploeg. Ajax is juist het team dat het langst van een voorsprong genoot: 664 minuten.

PEC Zwolle - ADO Den Haag (zaterdag 18.30 uur)

PEC Zwolle verloor slechts één van de dertien thuisduels met ADO in de Eredivisie en won zelfs de laatste zes edities in eigen huis. Dit kan een bijzondere wedstrijd worden voor beide clubs, want PEC Zwolle stond dit seizoen meer minuten op achterstand dan elk ander team (521), terwijl geen ploeg in minder duels op voorsprong stond dan ADO Den Haag (3, net zoveel als De Graafschap). Van een Haags kwartiertje is dit seizoen ook nog niet echt sprake bij ADO, de enige ploeg die dit seizoen nog niet scoorde in het laatste kwartier.

PSV - sc Heerenveen (zaterdag 20.45 uur)

PSV verloor geen van de laatste 37 thuiswedstrijden in de competitie (33 keer winst, 4 keer gelijk) en kan voor het eerst 38 Eredivisie-thuisduels ongeslagen blijven sinds 1992. Destijds werd er pas na 53 wedstrijden weer verloren. PSV-captain Luuk de Jong is de huidige topscorer van de Eredivisie met elf goals na twaalf speelrondes. Vorig seizoen kwam De Jong tot twaalf goals in 28 duels. Het lijkt voor PSV een goed plan om zaterdagavond weer het hoofd van De Jong te zoeken. Heerenveen kreeg in elk van de laatste vier duels een tegentreffer uit een voorzet, terwijl PSV in de laatste vier duels juist telkens scoorde uit een voorzet.

Fortuna Sittard - Heracles Almelo (zaterdag 20.45 uur)

Fortuna Sittard en Heracles Almelo staan zaterdagavond pas voor de derde keer tegenover elkaar in de Eredivisie. De eerste twee ontmoetingen, in het seizoen 1985/1986, werden allebei gewonnen door Fortuna: 1-0 en 0-3, met John Linford als grote uitblinker. Nu hoopt Fortuna weer op de kwaliteiten van middenvelder Mark Diemers. Alleen Hakim Ziyech (43) en Steven Berghuis (41) creëerden dit seizoen meer kansen dan Mark Diemers (39, net zoveel als Dusan Tadic). Bovendien was Diemers dit seizoen voorlopig de speler die het vaakst ‘slachtoffer’ was van een overtreding (45 keer), terwijl Heracles-spits Adrián Dalmau dit seizoen tot nu de speler is die de meeste overtredingen maakte: 30 stuks.

FC Emmen - Excelsior (zondag 12.15 uur)

FC Emmen wist in de vorige thuiswedstrijd tegen NAC voor het eerst de nul te houden in de Eredivisie en kan tegen Excelsior voor het eerst sinds oktober 2017 (toen nog in de Jupiler League) in opeenvolgende thuisduels in de competitie het doel schoonhouden. Excelsior incasseerde liefst vijftien doelpunten in de laatste drie duels, het hoogste aantal ooit voor de Kralingers in drie opeenvolgende wedstrijden op het hoogste niveau.

Feyenoord - FC Groningen (zondag 14.30 uur)

FC Groningen was een tijdje een echte angstgegner voor Feyenoord, maar de Rotterdammers zijn nu alweer dertien duels op rij (negen keer winst, vier keer gelijk) ongeslagen tegen de Noorderlingen. Feyenoord kan zondag voor het eerst veertien wedstrijden op rij zonder nederlaag blijven tegen de Groningers. Feyenoord won de eerste vijf thuisduels van dit seizoen en kan voor het eerst sinds het seizoen 2000/2001 (toen de eerste elf thuisduels) foutloos blijven in de eerste zes competitieduels in De Kuip.

FC Utrecht - De Graafschap (zondag 14.30 uur)

FC Utrecht mist voorin flink wat spelers en zal het daarom zondag weer gaan proberen met Oussama Tannane. De 24-jarige Marokkaan, die wordt gehuurd van Saint-Étienne, is dit seizoen de speler die de meeste doelpogingen ondernam zonder te scoren: 22 schoten, waarvan slechts vier op doel.

Willem II - Vitesse (zondag 14.30 uur)

Vitesse won van geen ploeg vaker dan van Willem II (31 keer, net als van FC Utrecht) en kwam ook tegen geen team tot meer treffers dan tegen de Tilburgers (109, net als wederom tegen FC Utrecht). De laatste thuiszege van Willem II op Vitesse dateert van 22 januari 2011. Het werd toen 1-0 door een goal van spits Rangelo Janga. Verwacht zondag geen verzorgde wedstrijd. Alleen FC Groningen (1919 keer) verloor dit seizoen vaker balbezit dan Willem II (1863 keer) en Vitesse (1837 keer).

VVV-Venlo - AZ Alkmaar (zondag 16.45 uur)

Ron Vlaar kan zondag tegen VVV-Venlo zijn tweehonderdste wedstrijd in de Eredivisie spelen. De 33-jarige verdediger uit Hoensbroek won dit seizoen 75 procent van zijn duels (40 duels), het gedeeld hoogste percentage samen met Nils Röseler van VVV.