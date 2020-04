De jacht op poen begint in eigen huis: korten op salarissen onvermijdelijk

Door Rik Elfrink



In de voetballerij begint het kwartje langzaam maar zeker te vallen. Waar veel bestuurders zich tot voor kort vooral zorgen maakten over de korte termijn en de afloop van dit coronaseizoen, zijn er nu veel grotere zorgen om de verdere toekomst. Een wonder daargelaten, is korten op de salarissen onvermijdelijk en de verwachting binnen de sector is dat vooral de grootverdieners aan de beurt komen. Langdurig spelen zonder publiek slaat geen gat, maar een krater in de begrotingen van de clubs.

Scenario's

In Eindhoven liggen bijvoorbeeld al scenario’s op tafel waarbij PSV uitgaat van een afslag van zo’n 20 tot 25 miljoen euro op de begroting van komend seizoen (normaal 70 miljoen). Voor wat het waard is, want het is nog volstrekt onduidelijk wat dat voetbaljaar gaat inhouden. In directiekamers op andere plekken breekt het zweet ook langzamerhand uit bij de verantwoordelijken. Hoe moet het in vredesnaam verder? Gaan de grenzen weer open en komt er weer Europees voetbal? Wanneer starten de competities werkelijk weer en heeft het coronavirus de samenleving dan nog steeds in de greep?

Zit het echt tegen en is publiek niet welkom, dan komt bijvoorbeeld bij PSV het somberste scenario in beeld waarbij de begroting nog veel meer dan 30 tot 40 procent naar beneden moet. Dat is ook bij een categorie 1-club niet lang vol te houden en dan wordt een collectief offer bittere noodzaak. Niet alleen de supporters en sponsoren, maar ook de directie, spelers en technische staf zullen hun bijdrage in die situatie moeten leveren. Is het niet via de geijkte paden te regelen, dan overweegt PSV zelf de knuppel in het hoenderhok te gooien en wil de club een regeling afspreken met de spelers. Daarin moet een bepaalde staffel zitten, zodat degenen die niet zo veel kunnen missen ook niet zoveel hoeven te missen.

Overleg

De Vereniging van Contractspelers (VVCS) gaat over noodmaatregelen als salariskortingen binnenkort in overleg met de Federatie van Betaald Voetbal Organisaties (FBO). Het is VVCS-voorzitter Evgeniy Levchenko niet ontgaan dat clubs in de knel komen. ,,We nemen nu nog geen standpunt in, maar snappen dat de financiële situatie bij de nodige clubs zorgelijk is”, zegt hij. ,,Ik vind op de eerste plaats dat we niet moeten generaliseren. Er zijn heel veel professionals die een bescheiden salaris verdienen en zij moeten niet over een kam worden geschoren met spelers die een hoog loon hebben.”

Levchenko heeft niks met standpunten dat elke speler ‘maar even de helft moet inleveren’ en zal daarvoor gaan liggen. ,,Iets collectief regelen zal niet makkelijk zijn, omdat de situatie van clubs flink kan verschillen. Iemand moreel verplichten kan ook niet.” Arbeidsrechtelijk is het niet zomaar mogelijk om het salaris van dwarsliggers in te houden, geeft Levchenko aan. De FBO, VVCS en andere vakbond ProProf kunnen hooguit een aanbeveling doen, ,,Zeker in de eerste divisie krijgen spelers gewoon het minimumloon of net iets meer”, zegt Levchenko. ,,Ik stoor me weleens aan de beeldvorming dat het allemaal glitter en glamour is. Voor de clubs of de sector valt daar niks te halen lijkt me.” FBO-directeur Serge Rossmeisl zegt dat niet bij voorbaat al een grote groep kan worden ontzien. ,,Iedereen gaat de pijn van deze crisis voelen.”