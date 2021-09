De indrukwekkende cijfers van de productiefste ploeg van Europa: ‘De lat moet nóg hoger bij Ajax’

De productiviteit

Ajax is gemiddeld genomen met 4,5 doelpunt per wedstrijd vooralsnog de meest productieve ploeg van Europa. Bij het ingaan van de herfst stokte de teller dinsdagavond op liefst 27 treffers. De laatste keer dat een eredivisionist zo vaak trefzeker was in de eerste zes speelronden van de eredivisie, was 22 jaar geleden. Toen was PSV flink op schot. Ajax incasseerde één tegengoal en noteert daarmee zelfs het beste doelsaldo ooit (+26) na zes duels.