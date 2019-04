De hele regio voelt de druk bij FC Twente

FC Twente verloor vrijdag op eigen veld van FC Dordrecht, enkele dagen nadat het bij RKC de eerste nederlaag van 2019 had geleden. Met nog vijf wedstrijden te gaan, waarvan drie thuis, is er desondanks nog een voorsprong van zeven punten op Sparta. Laten we vooral daar de nadruk opleggen, was de algehele conclusie.



Twee keer verlies, beide keren zonder de geblesseerde Wout Brama. ,,Hij is ongelooflijk belangrijk voor ons'', aldus Bijen over de routinier, die terugkwam uit Australië om zijn club in bange dagen bij te staan. ,,Wout zorgt voor een goede balans in het elftal. Hij praat veel, in het veld, maar ook buiten het veld. Daarnaast is hij één van de oudere jongens die ook nog eens heel goed voetbalt. Dat alles neemt niet weg dat we het ook zonder hem moeten kunnen.''