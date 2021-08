De Graafschap start seizoen met kansloze nederlaag tegen Roda JC

Roda had na rust meer succes. Denzel Jubitana passeerde in de 48ste minuut doelman Hidde Jurjus van dichtbij: 0-1. In de 56ste minuut was de Belgische middenvelder opnieuw trefzeker. De Duitser Patrick Pflücke zorgde in de slotfase voor het derde doelpunt.

Het was de eerste wedstrijd voor Reinier Robbemond als hoofdtrainer van De Graafschap. De oud-speler van onder meer AZ is de opvolger van Mike Snoei, die werd ontslagen nadat De Graafschap er niet in was geslaagd te promoveren. De club uit de Achterhoek liet in de slotfase van de competitie meerdere kansen op rechtstreekse promotie liggen. In de play-offs was vervolgens Roda JC te sterk (2-3).