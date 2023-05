De Graafschap - MVV stilgelegd na gooien bier op het veld

Willem van Hanegem met boodschap voor Feyenoor­ders: ‘Het gaat echt niet meer fout hoor’

In de nieuwe aflevering van de AD Willem & Wessel podcast stelt Willem van Hanegem de podcast-host en AD journalist Wessel Penning gerust. Het kampioenschap is binnen. De vraag is alleen wanneer de schaal uitgereikt gaat worden. Wessel Penning bekent dat hij, zodra het zover is, op zijn 57ste voor het eerst de fontein in duikt. Willem vertelt op zijn beurt dat hij nog niet weet of hij emotioneel zou worden ,,Dat weet je nu eenmaal van tevoren niet, maar het zou kunnen’’.