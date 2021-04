De Graafschap laat bij Cambuur na reuzenstap richting eredivisie te zetten

Bij een overwinning bij de kampioen zou er een wonder moeten gebeuren waardoor De Graafschap niet zou promoveren. De nummer twee had dan een voorsprong van zes punten met nog twee duels te spelen. Maar op bezoek bij Cambuur kwam de ploeg van trainer Mike Snoei niet verder dan een 1-1 gelijkspel.

Na een half uur spelen kwamen de bezoekers op voorsprong dankzij een eigen doelpunt van Michael Breij, terwijl de thuisploeg het veldoverwicht had. Dat bleef ook in de tweede helft en dat loonde. Cambuur kwam na een fraaie afstandsknal van Giovanni Korte langszij. In de slotfase was De Graafschap een aantal keer dicht bij een voorsprong, maar een inzet werd van de lijn gehaald. In de slotfase namen beide ploegen genoegen met het gelijkspel. De Graafschap heeft nog drie punten nodig om zeker te zijn van de tiende promotie naar de eredivisie.