De Graafschap kruipt na penalty's door het oog van de naald tegen VVSB

In een knotsgek duel kwam de eredivisieclub in de 23ste minuut 1-0 achter. Tommy Bekooij opende namens de thuisclub de score. Zeven minuten later kwamen de bezoekers via Myenty Abena langszij, nadat Robert Klaasen eerder een rode kaart gepakt had. De Graafschap moest de rest van het duel afwerken met tien man.

Het tiental van De Graafschap kwam in de 71ste minuut weer op voorsprong. De vreugde duurde niet lang, want de Superboeren gaven de voorsprong meteen weer uit handen: 2-2. Verlengingen moesten de wedstrijden beslissen in Noordwijkerhout. Daarin scoorden beide teams nog een keer, waardoor penalty's de beslissing moesten brengen.

Daarin stonden de zenuwen bij VVSB te strak gespannen. De amateurs misten twee keer, terwijl De Graafschap vijf keer de netten deed trillen. Zo plaatst de club uit Doetinchem zich na een thriller voor de volgende ronde.

Cambuur in verlenging langs amateurs

Cambuur is met de schrik vrijgekomen in en tegen Scheveningen. In de slotfase moesten de mannen van René Hake nog alle zeilen bijzetten om uitschakeling te voorkomen. Uiteindelijk wisten de Friezen een verlenging af te dwingen door een late goal van Nigel Robertha. Hierin werd werd het geholpen door de thuisploeg, die twee rode kaarten kreeg in een kwartier tijd. Sai van Wermeskerken bleek de reddende engel voor Cambuur: 2-3.