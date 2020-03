De Graafschap houdt zijn Brabantse spelers voorlopig in Gelderland vanwege coronavirus

Schmidt eerste buitenland­se trainer sinds bijna 20 jaar in Nederland­se top

14:38 Met de aanstelling van Roger Schmidt als hoofdtrainer gaat PSV op de buitenlandse tour. Het is lang geleden dat een topclub in Nederland een buitenlander aan het roer had staan. Erik Gerets was de laatste buitenlandse trainer bij een club van de traditionale top drie. Wie gingen de Duitser voor en wat waren de resultaten?