De Graafschap hield ooit Ajax van de titel, maar kampt nu met dezelfde druk

NAC start nieuwe seizoen­kaart­cam­pag­ne en komt met 50/50 compensa­tie­re­ge­ling over de brug

11:42 Op de dag van de ontknoping van de eerste divisie (wordt NAC tweede, derde, vierde of vijfde?) heeft NAC de seizoenkaartcampagne voor het nieuwe seizoen gelanceerd. In vergelijking met het huidige coronaseizoen maakt de club geen onderscheid meer tussen gouden of reguliere seizoenkaarten.