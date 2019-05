De Graafschap evenaart record met negende degradatie

Spierings kan geluk niet op in Adelaars­horst

21:35 Stijn Spierings kon in De Adelaarshorst van Go Ahead Eagles zijn geluk niet op. De uitblinkende middenvelder van RKC Waalwijk scoorde in de beslissende return van de play-offs twee keer. Mede door zijn trefzekere inbreng wisten de karaktervolle Brabanders in een gedenkwaardige wedstrijd promotie af te dwingen (4-5, na 0-0 in Waalwijk).