De Graafschap drie duels zonder Serrarens na rode kaart

Nijholt: 'NAC is het lachertje van de eredivisie'

9:11 ,,We zijn niet goed genoeg. Op dit moment zijn we het lachertje van de eredivisie. Als je zo makkelijk de goals weggeeft als wij doen… Ze zijn drie keer in onze zestien geweest en twee keer ligt de bal erin. Daar is niet tegenaan te voetballen.”