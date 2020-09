De gouden kans die AZ in Kiev liet liggen

Door Nik Kok



Met een gouden lichting eigen kweek heeft AZ de Nederlandse topclubs in verlegenheid gebracht. Om structureel tot die top te blijven behoren, is ook geld nodig om te investeren als de talentenfabriek hapert. Kwalificatie voor de Champions League had de Alkmaarse club aan die miljoenen kunnen helpen, maar bij Dynamo Kiev liet AZ het zelf lelijk liggen.



Sinds de KNVB in april Ajax aanwees als nummer één van Nederland en die club daarmee een ticket voor de Champions League bezorgde, strijdt AZ al voor datzelfde toegangsbewijs. Na vijf maanden kwam er dinsdagavond in Kiev een eind aan een lange strijd, die werd gevoerd via de juridische weg en nu dus twee keer op het veld.