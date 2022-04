De eredivisie is met de Ould-Chikhs twee Roosendalers rijker: ‘Niks mooiers dan met je broertje promoveren’

De twee Roosendalers - uit de wijk Kalsdonk - spelen sinds de winterstop samen bij FC Volendam en stonden in januari pas voor het eerst samen op het veld. Bij de promotiewedstrijd vrijdagavond in Den Bosch hadden de broers (oud-RBC en Alliance) allebei een basisplaats. Walid op het middenveld, Bilal als rechtsbuiten. Na een zware wedstrijd sleepte Volendam een 1-2-zege over de streep en zo was de terugkeer in de eredivisie na dertien jaar een feit.

ESPN haalde de twee broertjes voor de camera. Of de twee volgend seizoen samen in de eredivisie spelen? ,,Absoluut”, vertelde Walid met een brede grijns. De jongste van de twee beleeft een bijzonder seizoen. ,,Het is mijn eerste jaar als prof. Ik ben hierheen gekomen, geblesseerd geweest en lag er een jaar uit. Uiteindelijk ben ik bij Jong Volendam begonnen en fit gebleven", vertelde hij bij de betaalzender.

De laatbloeier maakte pas dit seizoen op 18 oktober zijn profdebuut. Het was het begin van iets moois. Zijn eerste basisplaats volgde snel, evenals zijn eerste goal en contractverlenging tot de zomer van 2025. ,,En nu in mijn eerste jaar als profvoetballer promoveren naar de eredivisie. Dit had ik je twee jaar geleden niet kunnen voorspellen.”

Oudere broer Bilal trainde vanaf november mee bij de ploeg van Wim Jonk en tekende rondom de jaarwisseling zijn contract tot medio 2023. Een halfjaar later al is promotie een feit. ,,Dit was gepland toen ik hier kwam. Ik ben hier om naar de eredivisie te gaan en dat is nu gelukt. Ik ben enorm blij, heb er geen woorden voor.”

Ondanks de mindere fase van Volendam - de ploeg was eerst koploper en leek de grootste kandidaat voor de titel - wanhoopte hij nooit. ,,In mijn vorige interview heb ik gezegd: wij gaan gewoon winnen van FC Den Bosch. Ik heb zoveel vertrouwen in dit team en deze staf, dat ik wist dat we zouden winnen. Het is gelukt, ik ben zo blij.”

Nu gaat hij samen met zijn jongere broer naar de eredivisie. ,,Hij speelde nu achter mij, de vorige keer ook al en we hebben meer wedstrijden samen gespeeld. Er is niks mooiers dan met je broertje naar de eredivisie”, besloot hij trots.

