De eerdere reset van Gorter, nu derde keeper bij Ajax: ‘Jay had snel het gevoel dat mensen iets van hem willen afpakken’

Samenvatting De kans dat Ajax de Champions League wint is héél erg klein

De 1-3 zege leidde tot dolle vreugde, maar bovenal de intense veldslag in Dortmund kwam voor Ajax en Erik ten Hag als geroepen. De eerste missie in de Champions League is glansrijk geslaagd, maar het bouwwerk is nog lang niet ‘af’.

4 november