De droomweek van Jesper Karlsson: scoren als Overmars en nu samenspelen met idool Ibrahimovic

Samenvatting Schmidt: ‘AZ heeft in twee duels geen kans gehad, maar wel vijf keer gescoord’

18:00 Roger Schmidt was na afloop van AZ - PSV (2-0) zeer teleurgesteld over het feit dat PSV wéér niets deed met de kansen die de ploeg kreeg. Waar AZ aan halve kansen genoeg had om te scoren, daar miste de ploeg van Schmidt kans op kans. Met een nieuwe nederlaag in een topduel tot gevolg.