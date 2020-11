De Boer wint niet én scoort weinig met Oranje

De tendens was positief na de remises tegen Italië en Spanje (beiden 1-1), toch wacht Frank de Boer nog altijd op zijn eerste overwinning als bondscoach van Oranje. Hij is de eerste die géén van zijn vier eerste interlands winnend wist af te sluiten.

De Boer en Oranje speelden gelijk in de Nations League-wedstrijden tegen Italië en Bosnië (0-0) en gisteren dus in het vriendschappelijke duel met Spanje. De oefenwedstrijd tegen Mexico ging verloren (0-1). Zou je alle wedstrijden benaderen als duels waarin je punten zou pakken, dan staat De Boer op drie en dat is net zoveel als Danny Blind (2015) en Guus Hiddink (in 1995 én 2014) na hun eerste vier wedstrijden.

Zij verloren destijds allebei drie keer, maar wonnen wel eenmaal. Blind en Hiddink (in 2014) waren, na mislukte kwalificaties voor een eindtoernooi, beiden snel weg - respectievelijk na tien en zestien interlands. Hiddink kende dus in 1995 dezelfde start, maar toen herpakte hij zich wel met Oranje door de kwartfinale op het EK in 1996 te halen en in 1998 de halve finale op het WK.

De reeksen van De Boer, Blind en Hiddink staan in contrast met de twee bondscoaches die een bliksemstart kenden en hun eerste vier wedstrijden wonnen: George Knobel die na het WK van 1974 werd aangesteld en Ernst Happel, drie jaar later. Happel won in 1977 en 1978 zijn eerste zes interlands en is daarmee de Oranje-bondscoach met de beste start in de historie. Niet voor niets haalde Oranje onder Happel ook de WK-finale in 1978.

Doelpuntenproductie

Ook opvallend is de gebrekkige doelpuntenproductie onder De Boer, met als kanttekening dat hij drie van zijn vier wedstrijden tegen toplanden speelde. Alleen Donny van de Beek scoorde tweemaal onder De Boer, tegen Italië en Spanje. De rest staat nog droog. Slechts eenmaal scoorde Oranje ook zo weinig in de eerste vier wedstrijden na een aanstelling en dat was onder Rinus Michels in 1986, bij zijn tweede langere termijn als bondscoach. De Boer kan zich in elk geval vasthouden aan hoe het toen verder ging: Michels maakte Oranje twee jaar later Europees kampioen.