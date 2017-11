De Boer wil wel nadenken bij aanbod KNVB

Spelers Oss en Jong PSV krijgen één minuut rust na uitvallen licht

21:14 Overwerk voor de spelers van FC Oss en Jong PSV. De talenten uit Eindhoven en de Ossenaren zagen vanavond in de eerste helft plots het licht uitvallen in het Frans Heesenstadion. Opvallend: na het herstellen van het euvel wordt de eerste helft uitgespeeld, daarna is er slechts één minuut rust voor de tweede helft start.