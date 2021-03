De Boer over zijn tijd in Qatar: ‘Was zelf ook een soort gevangene’

Hoewel Nederland nog moet beginnen aan kwalificatie voor het WK in Qatar ging het vanmiddag bij de persconferentie voor het duel met Turkije in eerste instantie vooral over het land waar het toernooi straks wordt gespeeld. ,,Terecht dat daar vragen over worden gesteld’’, zegt bondscoach Frank de Boer. ,,We weten allemaal wat daar is gebeurd en wat misschien nog steeds gebeurt.’’

De Boer liep niet weg voor de discussie over voetballen in Qatar, waar 6500 arbeidsmigranten omkwamen bij de bouw van de WK-stadions. ,,Dat het daar niet goed is, daar zal iedereen het over eens zijn’’, sprak hij. ,,De KNVB heeft een duidelijk statement gemaakt. De KNVB was ook een van de eerste bonden die het er mee oneens was dat het WK in Qatar zou worden gehouden.’’

Maar nu dat toernooi daar gaat komen, zien zowel de bond als de bondscoach een boycot niet zitten. Human Rights Watch en Amnesty International delen die mening. ,,Als we ons kwalificeren moeten we proberen om de problemen onder de aandacht te brengen, aldus de Boer. ,,Dat het een delicate kwestie is snappen we allemaal. Maar laten we hopen dat we door erover te praten en met statements te komen verandering in de situatie kunnen brengen.’’

Quote Ik heb er zelf twee jaar gespeeld. Toen heb ik me eerlijk gezegd niet zo verdiept in Qatar. Frank de Boer

De Boer gaf toe dat hij in zijn tijd als voetballer minder oog had voor de misstanden in Qatar. ,,Ik heb er zelf twee jaar gespeeld. Toen heb ik me eerlijk gezegd niet zo verdiept in Qatar. Ik wist dat Guardiola, Batistuta en Effenberg er speelden. Die hadden daar een soort betaalde vakantie. Zo ben ik er samen met mijn broer heengegaan. Ik heb toen ook dingen gezien waar ik mijn vraagtekens bij had.‘’

Wat De Boer daar mee bedoelde legde hij later uit. ,,Bijvoorbeeld dat je je paspoort moest inleveren. Dat moest ik zelf ook. Ik kon niet zomaar het land uit. Ik was ook een spoort gevangene. Natuurlijk met een ander perspectief dan mensen in de bouw of werksters. Wij hadden een Indonesische werkster die eigendom was van een sponsor. Die was niet echt makkelijk en had haar in zijn macht. De verhoudingen waren heel scheef.‘’

Ook bij de veiligheid van bouwvakkers ha de Boer zijn vraagtekens. ,,Je zag mensen werken op tien hoog zonder vangnet. Als het 50 graden was, mocht je niet werken maar volgens het nieuws daar was het altijd 49,5 graden. Je wist niet helemaal wat er gebeurde, maar wat je nu leest is wel spijtig.’’

Of er toch niet een boycot had moeten komen? De Boer: ,,Iedereen heeft recht op een eigen mening. Voor alles valt wat te zeggen. Wij staan achter deze keuze.‘’