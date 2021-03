De Boer over Weghorst: ‘Hij klopt hard op de deur, er zitten een paar gaten in’

Volgens de keuzeheer liet de spits van VfL Wolfsburg (die dit seizoen in bloedvorm is) blijken dat hij strijdbaar is. ,,Hij was zeker niet blij, laat dat duidelijk zijn. Dat is ook normaal. Maar hij gaat op dezelfde manier door om het mij zo lastig mogelijk te maken. Hij klopt verschrikkelijk hard op de deur, er zitten al een paar gaten in. Ik waardeer Wout zeer, we blijven hem volgen. Dus hij is nog in het vizier voor het EK, duidelijk.”