De Boer leeft mee met opgestapte Steijn: ‘Verschrikkelijk wat er daar is gebeurd’

Steijn stapte zaterdag op bij NAC, waarmee hij vorige maand naast promotie naar de eredivisie greep. ,,Ik wil helemaal niet weg bij NAC, met een seizoen voor de boeg met eindelijk weer eigen supporters in het stadion”, verklaarde hij. ,,Ik ben eerder kampioen geworden. Dat had ik met NAC ook willen meemaken. Maar bedreigingen aan mijn gezin zijn onacceptabel. Dat mijn vrouw en kinderen dit moeten meemaken, had ik nooit verwacht, zeker niet toen ik naar het bourgondische NAC kwam, waar ik nota bene zelf nog voor heb gespeeld. Het is heel triest allemaal.”

,,Ik weet als geen ander dat de druk op spelers en trainers groot is”, reageerde De Boer tijdens zijn persconferentie in de aanloop naar het laatste groepsduel van Oranje op het EK van maandag met Noord-Macedonië. ,,Mijn vrouw maakt zich drukker over kritiek dan ik zelf. Maar je ziet zo wel de impact die dat heeft op familie. Maar wat met Steijn gebeurt, dat is verschrikkelijk. Hopelijk is het de laatste keer dat dit gebeurt. Voetbal blijft een spelletje. Het is misschien wel de belangrijkste bijzaak in het leven, maar we moeten het niet groter maken dan het is. Ik heb met Maurice te doen.”