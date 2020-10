De Boer kritisch op afronden: ‘We kregen vijf goede kansen, dan moet je er eentje maken’

Na de 0-1 nederlaag tegen Mexico stelde Oranje vanavond opnieuw teleur met een doelpuntloos gelijkspel in Bosnië. ,,We kregen in de tweede helft vier of vijf goede kansen, dan moet je er minimaal eentje maken", zei Frank de Boer, die een valse start kent als bondscoach.

De Boer werd na de wedstrijd gevraagd naar het trage tempo waar Oranje in speelde in Zenica. In de eerste 70 minuten werd alleen een klein kopkansje van Stefan de Vrij gecreëerd, pas na de invalbeurt van Steven Berghuis voor Donyell Malen werd Oranje eindelijk iets gevaarlijker. ,,Het baltempo niet hoog? Daar ben ik het niet mee eens. Het was ook een lastige tegenstander die heel gegroepeerd verdedigde. Dan moet je geduld hebben en zuiver spelen. Ik vond wel dat we bij balverlies een paar keer niet helemaal goed stonden, waardoor Bosnië er een paar keer gevaarlijk uit kon komen. Dat moet zeker beter", zei De Boer.

,,Ik vond dat we de tweede helft goed begonnen. Toen Steven Berghuis erin kwam ging het beter en kregen we nog vier of vijf 100% kansen. Daar moet je er zeker eentje van maken. Of ik het verkeerd heb aangepakt? Nee, ik vind mijn keuzes goed uit te leggen. Ik vond dat we met Quincy Promes en Donyell Malen veel snelheid en diepgang hadden op de flanken, maar dat maakte niet helemaal goed uit. Steven viel inderdaad goed in. Dat is leuk voor hem. Misschien had ik dat verkeerd gezien, dat kan.”

De Boer vindt niet dat er reden is tot paniek. ,,We waren hier graag met een overwinning weggegaan. Veel mensen denken dat we zo maar even over Bosnië heenlopen. Zij hebben uit tegen Italië ook gewoon 1-1 gespeeld vorige maand. Natuurlijk is het teleurstellend. Ik moet altijd eerst naar mezelf kijken. Dus dit kunnen we in eerste instantie mij aanrekenen.”

De Boer en zijn spelers vliegen vanavond al vanuit Zenica naar Milaan, want woensdagavond wacht de uitwedstrijd bij Italië alweer. Die wedstrijd wordt gespeeld in Bergamo, waar Marten de Roon zal ontbreken vanwege een schorsing. De middenvelder van Atalanta kreeg vanavond geel na een overtreding op Edin Dzeko.

