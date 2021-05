De Boer heeft moeite met passeren Babel: ‘Dat was waarschijnlijk zijn laatste kunstje geweest’

Ryan Babel ontbreekt enigszins verrassend in de voorselectie van het Nederlands elftal voor het EK van komende zomer. Bondscoach Frank de Boer geeft in gesprek met OnsOranje toe dat het een moeilijke beslissing was om de aanvaller, die tijdens de EK-kwalificatieperiode een belangrijke rol speelde binnen de selectie, thuis te laten.

Ook Kevin Strootman was gedurende de kwalificatiereeks nagenoeg altijd van de partij, maar zal het toernooi niet meemaken als selectielid. ,,Het zijn zeer moeilijke keuzes geweest, vooral op persoonlijk niveau. Ik heb met Ryan altijd fantastisch gewerkt, met Kevin natuurlijk iets minder. Met Ryan heb ik ook in mijn periode als Ajax-coach veel gewerkt. Ik ken hem goed, ik weet dat hij heel erg uitgekeken heeft naar het EK dat het waarschijnlijk zijn laatste kunstje geweest was als international, dus op persoonlijk vlak is dat heel lastig.”

,,Vandaar ook dat ik dat soort jongens persoonlijk heb gebeld om te vertellen dat er op dit moment geen ruimte voor hen is bij de selectie. Ik heb Ryan om die reden ook niet bij de voorlopige selectie genomen, omdat hij dan samen met de spelers uit de Eredivisie, de Russische competitie en dus ook de Turkse competitie - omdat die al wat eerder afgelopen zijn - zich had moeten melden voor het trainingskamp dat we hebben belegd. Ik heb mijn keuze namelijk al een beetje vaststaan, dus om dan na tweeënhalve dag trainen te zeggen dat hij er niet bij zit, leek me niet gepast voor hem. Dat zijn niet de makkelijkste en leukste gesprekken.”

Volledig scherm Ryan Babel was tijdens de kwalificatiereeks een vaste waarde in de selectie van het Nederlands elftal. © Brunopress

Lang seizoen

Veel spelers en trainers klaagden dit seizoen over het drukke speelschema. Vermoeidheid en blessures liggen op de loer, weet ook De Boer. ,,Je probeert daar zo goed mogelijk rekening mee te houden. Ajax heeft de meeste wedstrijden gespeeld in Nederland, maar AZ, Feyenoord en PSV hebben ook een lang seizoen gehad. Het is heel normaal dat je daar rekening mee houdt.”

De UEFA speelde al op de situatie is door bondscoaches drie extra spelers in de definitieve selectie te laten opnemen. De Boer: ,,Die drie extra spelers zijn aan de ene kant een nadeel, want je moet meer jongens tevreden houden die je op de reservebank neerzet. Anderzijds weten we ook dat sommige jongens geblesseerd kunnen raken en dan is het fijn dat je er een frisse jongen voor in de plaats kunt zetten. Daarnaast zitten we in een pandemie. Stel dat er een kleine uitbraak is, dan kan je dat waarschijnlijk goed opvangen. In dat opzicht is het wel gunstig.”

Daley Blind

Waar Virgil van Dijk het EK mist door een blessure, is de momenteel nog herstellende Daley Blind wel opgenomen in de voorselectie. De Boer rekent op de verdediger van Ajax tijdens het EK. Daley staat bij de voorlopige selectie. We gaan er gezien de prognoses van de artsen en zijn eigen gevoel van uit dat hij het gaat redden. Hij zal er alles aan doen om het te halen, maar er kan ook een beetje vertraging optreden waardoor hij pas later in het toernooi inzetbaar is. Laten we hopen dat hij al eerder inzetbaar is en dat is ook wel de verwachting, maar je weet nooit of er een terugslag komt.”

Volledig scherm Daley Blind lijkt het EK in tegenstelling tot Virgil van Dijk te gaan halen. © Pro Shots

Opvallend is verder dat drie spelers van Jong Oranje, dat ook een EK speelt, zijn opgenomen in de voorselectie: Cody Gakpo, Teun Koopmeiners en Jurriën Timber. ,,Dat doen we in goed overleg met Erwin van de Looi, de bondscoach van Jong Oranje", legt De Boer uit. ,,Ik heb daarin wel altijd de eerste keuze. De jongeren in onze selectie zouden, als ze afvallen, ook nog terug naar Jong Oranje kunnen. Die hebben natuurlijk ook een mooi toernooi in het vooruitzicht. Uiteindelijk beslis ik wie ik erbij ga nemen en dit zijn allemaal wel jongens die in aanmerking komen voor de definitieve selectie.”

Afwegingen

Tot slot nam De Boer de voetballiefhebbers mee in het proces van het samenstellen van een selectie. ,,Ik kijk in eerste instantie naar kwaliteit, daarnaast kijk ik naar het systeem wat we gaan spelen. Gaan we één systeem spelen of meerdere systemen?”, aldus De Boer. ,,Natuurlijk is het belangrijk dat spelers ook echt fit zijn, al zijn er ook jongens zoals Daley waar we een beetje risico mee nemen. Daarnaast heb je jongens die niet heel veel gespeeld hebben dit seizoen, die moeten aan ons laten zien dat ze echt fit zijn en er klaar voor zijn.”

Volledig scherm Cody Gakpo was belangrijk voor Jong Oranje tijdens de groepsfase van het EK en maakt nu deel uit van de voorselectie van het 'grote' Oranje. © Pro Shots / Paul Meima

