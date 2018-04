'De beker is niet alles-of-niets voor ons seizoen'

Door Mikos Gouka



Het gebruikelijke persmoment voor de bekerfinale, Van Bronckhorst weet er alles van. Van de trainer van Feyenoord hoeft het allemaal niet, lijkt het. Maar de gouden dennenappel nu alvast vasthouden, waarom ook niet. Van Bronckhorst wil hem liever zondagavond in de Kuip fier omhoog houden, net als twee seizoenen geleden. ,,We hebben een fitte selectie op Jeremiah St. Juste na’’, zegt de trainer. ,,Sam Larsson en Jean-Paul Boëtius hebben weer meegetraind, zaterdag kijken we of ze inzetbaar zijn.’’



Feyenoord beleefde natuurlijk geen topseizoen, erkent ook Van Bronckhorst. Alleen heeft het gevoel van chagrijn plaatsgemaakt voor een vrolijk gevoel. Vijf overwinningen op een rij in de competitie zijn daar de oorzaak van. En nu PSV kampioen is, is duidelijk dat van alle Nederlandse clubs alleen Feyenoord en AZ nog iets kan winnen. ,,Er zijn drie prijzen te winnen in Nederland. Wij hebben er al eentje gewonnen met de Cruijff Schaal. En we kunnen een tweede prijs winnen. Daar leven we echt naar toe. Dus geen topseizoen, dat klopt. Maar alles of niets voor dit seizoen, dat is het in mijn ogen ook niet.’’