Davy Klaassen pakt vijfde schaal met Ajax: ‘Teamgenoten vragen weleens of ik een magneet in mijn lichaam heb’

1. EK-figurant

,,Ik ging naar het EK met het idee dat ik best veel kon gaan spelen. Dat had ik daarvoor onder bondscoach Frank de Boer ook gedaan. Dat we van systeem switchten, deed daar voor mijn gevoel weinig aan af, ook omdat ik bij Ajax veel en goed had gespeeld vorig seizoen. Van dat naar nul, dat was wel even een teleurstelling. Ik heb het er niet meer met De Boer over gehad. Ik kon het daarna vrij snel parkeren. Misschien ook omdat ik niks had gespeeld. Als je meespeelt, denk je: ik had dit of dit anders moeten doen. Dat kon ik nu niet. Helaas niet, zou ik haast zeggen.’’