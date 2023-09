Davy Klaassen ondergaat keuring in Milaan, verrassende transfer naar Inter in de maak

Davy Klaassen (30) is in Milaan om een verrassende transfer naar Internazionale af te ronden. De middenvelder van Ajax ondergaat momenteel de medische keuring bij de Champions League-finalist. Met de Noor Sivert Mannsverk heeft Ajax al een vervanger binnengehaald.

Ajax liet de voorbije weken bij monde van directeur Sven Mislintat en trainer Maurice Steijn al weten dat de op de bank belande Klaassen zelf mocht bepalen waar zijn toekomst ligt. Hij kon blijven en mocht hij nog een mooi buitenlands avontuur aan willen gaan, zou de club hem niet teveel in de weg liggen.

Na de nederlaag tegen Loedogorets liet Klaassen op de persconferentie weten nog altijd niet zeker te kunnen zeggen of hij het seizoen bij Ajax of elders ging afmaken. ,,Er speelt nu niet echt iets, maar je weet nooit wat er nog op je pad komt. Ik zit niet in de situatie dat ik alles bij voorbaat afsluit. Het moet wel een mooie club zijn. Ik ga hier niet zomaar weg.”

Volledig scherm Davy Klaassen. © Pro Shots / Toon Dompeling

Een etmaal later arriveerde Klaassen in Milaan, nadat Internazionale de interesse kenbaar maakte. De Italiaanse topclub heeft met Hakan Calhanoglu en Hendrikh Mkhitaryan al twee schaduwspitsen in huis, waarvan laatstgenoemde 34 is en afgelopen seizoen door blessures al de nodige duels miste.

Eerder had Internazionale Tanguy Ndombele (Spurs) en Maxime Lopez (Sassuolo) op de korrel. Uiteindelijk kiest de club van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij voor de veel goedkopere Klaassen, die daarmee de derde Nederlander in de selectie gaat worden.

Ajax haalde Klaassen drie jaar geleden terug naar Amsterdam. De middenvelder had bij Everton en Werder Bremen zijn neusje voor de goal niet verleerd, bleek al snel. Klaassen was twaalf keer trefzeker, waaronder tweemaal in het kampioensduel met AZ.

Scoren bleef hij doen, al moest Klaassen wel steeds vaker genoegen nemen met een reserverol. Steeds knokte hij zich terug. Dat was ook nu zijn bedoeling, ondanks de diverse middenvelders die hij de voorbije weken voor zich moest dulden. Tot Internazionale zich op het laatst meldde en vast een tweejarig contract voor hem klaarlegde. De club die in juni nog in de Champions League-finale stond vond de clubman het wel waard om Ajax voor te verlaten.

Mannsverk naar Ajax

Ajax heeft de komt van Sivert Mannsverk bevestigd. De 21-jarige Noor komt voor zes miljoen euro, plus nog circa twee miljoen euro aan bonussen over van Molde FK. De controlerende middenvelder tekent een contract tot en met 30 juni 2028. Mannsverk kwam in totaal 84 keer uit voor het Noorse Molde FK. Met die ploeg won hij in het seizoen 2021/22 de dubbel. Afgelopen winter werd Mannsverk nog in verband gebracht met Feyenoord. Hij werd destijds gezien als alternatief voor Ramiz Zerrouki.

Voor Ajax is Mannsverk alweer de elfde versterking van deze zomer. Eerder kwamen ook Josip Sutalo, Georgos Mikautadze, Carlos Forbs, Gastón Avila, Chuba Akpom, Benjamin Tahirovic, Anton Gaaei, Diant Ramaj, Jakov Medic en Branco van den Boomen al naar Amsterdam. Ajax gaf zo’n 100 miljoen euro uit voor de nieuwelingen. De club verkocht voor zo’n 160 miljoen euro aan spelers.

