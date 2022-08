David Hancko laat zien dat hij klaar is voor debuut bij Feyenoord tegen Emmen

Podcast | ‘PSV is aan de stand verplicht van Rangers te winnen’

De belangrijkste wedstrijd van het seizoen voor PSV staat op het programma: thuis tegen Rangers FC. De inzet is duidelijk: Champions League-voetbal. Gaat PSV het halen? Etienne Verhoeff bespreekt het in een nieuwe AD Voetbalpodcast met Sjoerd Mossou. En verder: Jens Toornstra weg bij Feyenoord. Wie is de baas in Sittard? Cody Gakpo. En meer!

9:04