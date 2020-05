‘Dat Linssen niet tekende, zegt wel wat over Feyenoord’

Video Q&A met Mikos Gouka: ‘Wat doet Feyenoord met Kuyt als Advocaat kampioen wordt?’

29 mei Wie vragen had over Feyenoord, kon ze deze week stellen aan Mikos Gouka. De redactie maakte een selectie van de ingezonden vragen en clubwatcher van AD Sportwereld beantwoordde ze in een video voor de Kuip. Zo ging het over Dirk Kuyt, die in de zomer van 2021 de hoofdtrainer moet zijn in Rotterdam Zuid.