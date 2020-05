‘Dat Eddy PG deze mijlpaal niet meer mee mag maken, stemt triest’

Algemeen directeur Mark Koevermans wil het feit dat Feyenoord vijftig jaar geleden de eerste Nederlandse club was die de Europa Cup I wist te winnen, op gepaste wijze vieren. 6 mei 1970 is een mijlpaal in de historie van de club, maar ook in die van het totale Nederlandse voetbal.

Door Mikos Gouka

,,We hadden veel grotere plannen om terug te blikken met een prachtige show in het Luxor in Rotterdam, maar die hebben we door de coronacrisis uiteraard moeten schrappen’’, zegt Koevermans. ,,En het feit dat we verleden week clubicoon en keeper Eddy Pieters Graafland hebben verloren, legt echt een grauwsluier over deze week die er heel anders uit had moeten zien.”

Eddy Pieters Graafland was een gentleman, iemand die we graag bij de club zagen. Dat hij door een zeer ongelukkige val er niet meer is en ook nog eens op het moment dat wij uitgebreid wilden terugblikken op een finale waarin hij een mooie rol vervulde, stemt triest. Dat zorgt gewoon voor een andere sfeer. Dat neemt niet weg dat het vijftig jaar geleden is dat wij Celtic versloegen in San Siro. Met een elftal vol klasse.’’

Dat laatste denkt hoofdtrainer Dick Advocaat ook. De oefenmeester van Feyenoord bekeek recent nog eens de hele wedstrijd tussen Feyenoord en Celtic op Ziggo Sport. ,,En ik keek vooral naar het middenveld van Feyenoord’’, zegt Advocaat. ,,Hasil, Jansen en Van Hanegem. De wedstrijd Feyenoord-Celtic viel mij erg mee.”

,,En die drie spelers, dat was nou een middenveld dat elke club nu nog zou willen hebben. Ook nu nog. De techniek, het loopvermogen, de passing, de kracht. Echt alles zat in dat drietal. Die jongens zouden vandaag de dag nog steeds absolute top zijn, dat weet ik zeker. Natuurlijk gaat het voetbal sneller nu, maar ze zouden zich makkelijk aanpassen aan de normen van tegenwoordig. Ik kan het wel redelijk inschatten want ik heb zelf tegen die jongens gespeeld. Het was een geweldig middenveld. Pure klasse.’’

Volledig scherm Eddy Pieters Graafland overleed vorige week op 86-jarige leeftijd. © Videostill