Danny Makkelie krijgt Klassieker, Dennis Higler na ophef geen optie

De eerste Klassieker van het seizoen ging voor de winterstop nog naar Dennis Higler, maar dat was voor deze editie geen optie voor de top van de arbitrage in Zeist. Feyenoord beklaagde zich recent nog hevig over hem na de verloren wedstrijd in Alkmaar tegen AZ, waar Higler volgens de Rotterdammers twee makkelijke strafschoppen gaf aan de thuisclub.