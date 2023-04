Dankbericht van familie Thijs Slegers: ‘We zijn erg onder de indruk van het medeleven’

In een tweet via het account van Thijs Slegers heeft de familie van de overleden perschef van PSV zijn dank uitgesproken voor het massale medeleven. Slegers overleed eind vorige maand op 46-jarige leeftijd aan de gevolgen van leukemie.

,,Het had langer mogen duren, maar ik heb ontzettend genoten. Wij zijn erg onder de indruk en geraakt door het medeleven dat we hebben ondervonden. De liefdevolle en hartelijke brieven, gesprekken, berichten en bloemen doen ons goed”, aldus zijn vrouw Sylvia en zijn kinderen Sid en Jools in een tweet.

Slegers maakte begin februari bekend dat hij van de doktoren te horen had gekregen dat ze hem niet meer konden helpen. De voormalige sportjournalist deed toen de oproep aan iedereen om bloed- en stamceldonor te worden en dat leverde duizenden nieuwe donoren op voor bloedbank Sanquin en Stichting Matchis.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Enkele dagen later werd in de Kuip bij Feyenoord - PSV in de 12de minuut een minuut lang geklapt, als steunbetuiging aan Slegers. Een week daarna gebeurde dat ook in Eindhoven bij PSV - FC Groningen, met de zieke perschef op de tribune. ESPN maakte een live tv-programma, Bloedverwanten voor Thijs, met als doel om bloed- en stamceldonoren te werven. Onder anderen de Zweedse spits Zlatan Ibrahimovic kwam daarin aan het woord over zijn relatie met de journalist, met wie hij in zijn periode bij Ajax een vriendschap opbouwde. Ook de wereldvoetbalbond FIFA besteedde aandacht aan de actie van Slegers.

Na Slegers’ overlijden werd in het stadion van PSV afscheid van hem genomen. De kist van Slegers was op de plek geplaatst waar de spelers normaal het veld betreden. Daar konden mensen afscheid nemen van de voormalige journalist van onder meer Voetbal International. Er werden veel bloemen geplaatst bij een hek met daarop een foto van Slegers. Ook kon er een boodschap worden achtergelaten in een condoleanceregister.



PSV-trainer Ruud van Nistelrooij droeg kort daarna de finaleplaats in de TOTO KNVB Beker, zondagavond in de Kuip in Rotterdam tegen Ajax, op aan Slegers.

Goal Alert

Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens wedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt van je aangevinkte club. Volg ook al het (internationale) voetbal van vandaag in ons live voetbalcenter.

Programma, uitslagen en stand eredivisie

In ons matchcenter zie je het volledige programma van de komende speelronde in de eredivisie, de stand en alle uitslagen van de gespeelde wedstrijden. Hieronder zie je al onze video's over het Nederlandse voetbal.

Beluister hier al onze voetbalpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier alle video's over het Nederlandse voetbal