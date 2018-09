Danjuma ziet grote Oranje als plan A

Door Daniël Dwarswaard



Arnaut Danjuma, sinds zijn vierde in Nederland, woonde in drie pleeggezinnen. Dat hij een turbulente jeugd kende, is een understatement. Zijn Nederlandse vader, inmiddels in de 70, werkte als baggeraar in Afrika waar hij zijn moeder leerde kennen. Zij, bijna vijftig nu, komt uit Nigeria, het land waar Danjuma (21) werd geboren.



Er moest een rechter aan te pas komen om te bepalen dat zijn vader de voogdij kreeg. Op zijn shirt bij Club Brugge en Jong Oranje staat nu niet Groeneveld maar de naam Danjuma, zijn tweede voornaam. ‘Geboren op vrijdag’, betekent het. Maar, zo haast Danjuma zich te verklaren: ,,Voor de duidelijkheid: het is niet gedaan om te kiezen tussen mijn vader en mijn moeder.’’ Wat er wél achter zit? ,,Het is een persoonlijke keuze. Dat houd ik liever voor mezelf. Ik voel me goed met deze naam achterop.’’