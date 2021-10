Danjuma na ‘spectaculaire invalbeurt’: ‘Het is een bizarre tijd voor mij’

Samenvatting Virgil van Dijk als halve aanvaller tegen Gibraltar: ‘Zat echt op die goal te wachten’

1:16 Virgil van Dijk stond regelmatig in het strafschopgebied van Gibraltar. De centrale verdediger pikte zijn goal mee in de 6-0 zege van Oranje. ,,Ik was hartstikke blij, want het is mijn eerste goal sinds lange tijd. Ja, ik zat er echt op te wachten. Al had ik er nog eentje bij kunnen plakken’’, aldus de aanvoerder bij de NOS.