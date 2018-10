Danjuma Groeneveld debuteert voor Oranje

Groeneveld, zoon van een Nederlandse vader en Nigeriaanse moeder, mag nu in de rest van zijn loopbaan alleen nog maar voor het Nederlands elftal uitkomen. Hij was tot zijn invalbeurt ook nog speelgerechtigd voor Nigeria.



Groeneveld is de derde debutant van Oranje in het duel met Duitsland in de Nations League. Bondscoach Ronald Koeman gaf de PSV'ers Steven Bergwijn en Denzel Dumfries een basisplaats. Hun clubgenoot Pablo Rosario bleek op het allerlaatste moment niet speelgerechtigd. De KNVB had over het hoofd gezien dat de middenvelder van PSV geschorst is.