Dallinga en Dijkhuizen beduusd na ontknoping in Den Haag: ‘Wij zijn de waardige club, dit is ongelooflijk’

,,Ik heb hier echt geen woorden voor, dit is echt niet normaal", zei spits Thijs Dallinga enkele minuten na de strafschoppenserie in de catacomben van het Cars Jeans Stadion in Den Haag. ,,Hoe we zijn begonnen vanavond en hoe we hier nu staan.. Het is echt niet normaal", vervolgde Dallinga met trillende stem en tranen in zijn ogen.

,,Ik dacht dat mijn gemiste penalty fataal zou zijn. We hebben 45 wedstrijden gespeeld. Dat voel je wel gedurende zo'n avond. Dit is echt niet normaal", zei Dallinga nog maar eens. De 21-jarige spits uit Groningen scoorde dit seizoen 36 keer in 44 wedstrijden voor Excelsior.

Ook Excelsior-trainer Marinus Dijkhuizen was beduusd voor hij de kleedkamer inging voor het feestje met zijn spelers. ,,Ik weet niet wat er allemaal gebeurd is.Je gaat toch niet om een analyse vragen he?", zei hij tegen ESPN-verslaggever Jan-Joost van Gangelen. ,,Ik denk dat we het hebben verdiend. Ik denk dat wij een waardige club zijn. Dit is echt heel mooi. Het is denk ik makkelijker om volgend seizoen in de eredivisie te blijven dan te promoveren uit de Keuken Kampioen Divisie. Daarom ben ik zo enorm blij voor deze club en deze ploeg. Voor al die jonge gasten die dit seizoen een geweldige ontwikkeling hebben doorgemaakt.”

Excelsior-captain Redouan El Yaakoubi gaf aan dat hij even flink gehuild had door alles wat er vanavond gebeurde. ,,Dat was lang geleden, maar het was niet meer te bevatten en alle emoties moesten er even uit. Ik snap dat de emoties hoog oplopen, maar wat hier vanavond allemaal is gebeurd kan echt niet. Ik was zelf niet bang, maar wel voor vrienden en familie op de tribune. Daar is ook het nodige gebeurd, mensen die klappen hebben gehad", zei hij. ,,Ik denk dat we meer waardering verdienen. Wij hoeven niet gekocht te worden door clubs uit de eredivisie, we gaan er wel met z'n allen heen.”

