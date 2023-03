Daley Blind negende speler met 100 interlands voor Oranje, eerste jubilaris sinds Robin van Persie

Robin van Persie was in 2015 de laatste Oranje-international die de grens van honderd interlands bereikte. Blind is de negende speler met minimaal honderd interlands. Wesley Sneijder is recordinternational met 134 interlands. Alle negen spelers met minimaal honderd interlands bereikten die mijlpaal na de eeuwwisseling. Ruud Krol (83 interlands) en Ronald Koeman (78 interlands) zijn in de top-25 de enige twee spelers die al hun interlands in de vorige eeuw speelden.



Blind maakte op 5 januari de overstap naar Bayern München, nadat hij transfervrij mocht vertrekken bij Ajax na zijn conflict met trainer Alfred Schreuder die niet lang daarna zelf werd ontslagen. Blind speelde tot op heden pas 131 minuten verdeeld over vier wedstrijden voor de Duitse topclub, waar eerder vandaag Julian Nagelsmann werd ontslagen. Thomas Tuchel volgt hem op in de Allianz Arena.