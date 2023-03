‘Daley Blind komt het dichtst bij Frenkie de Jong in de buurt op gebied van passing en niveau’

Vrijdag speelt Oranje tegen Frankrijk de eerste EK-kwalificatiewedstrijd. Dat gebeurt zonder Frenkie de Jong. De middenvelder van Oranje en FC Barcelona is geblesseerd. ,,Koeman ging zijn elftal mede om Frenkie de Jong bouwen. Dus dat hij er niet bij is deze week is een fikse tegenvaller”, legt Maarten Wijffels uit. ,,Er is de laatste jaren niet één speler die qua kwaliteit en niveau bij Frenkie de Jong in de buurt komt. Degene die nog het dichtst bij hem in de buurt komt op het gebied van passing en niveau is Daley Blind.”