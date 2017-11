Dabo over eigen doelpunt: Je hoopt nooit dat het jou overkomt

Ge­le­gen­heids­back Luckassen: Hele lekkere driepunter

17:28 Derrick Luckassen (22) hoorde donderdag van trainer Philip Cocu dat hij in de basis zou starten tegen PEC Zwolle, waar PSV zondag met 0-1 won. Wel als rechtsback, niet bepaald zijn favoriete positie. ,,Het was weer even schakelen. Ik deed het voor het team", zei Luckassen.