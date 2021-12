Daags na eerste goal tekent Roosendaler Ould-Chikh contractverlenging bij koploper FC Volendam

Walid Ould-Chikh (22) zet zijn stijgende lijn door bij FC Volendam: vrijdag stond hij in de basis tegen Almere City en maakte hij zijn eerste doelpunt in het betaalde voetbal, een dag later tekent hij een nieuw contract bij de koploper van de eerste divisie. De polyvalente Roosendaler ligt nu vast tot de zomer van 2025.

Dat meldt zijn club zaterdag. Zijn contract zou komende zomer aflopen, maar in zijn debuutjaar maakt de jongere broer van Bilal indruk in het palingdorp. Tegen NAC (1-0 zege) maakte hij in oktober zijn officiële debuut, in november volgde zijn eerste basisplaats. Inmiddels staat de teller op acht optredens in de eerste divisie.

Vrijdag kwam daar een nieuw hoogtepunt bij. Zijn tweede basisplaats, nu begon hij als linksback, tegen Almere City luisterde hij op met zijn eerste doelpunt in het betaalde voetbal. Daarmee droeg hij bij aan de 2-3-zege waardoor FC Volendam als koploper de winterstop ingaat. Hij speelde 90 minuten mee. Zaterdag volgde de contractverlenging tot medio 2025 (met een optie voor nog een jaar).

,,Het doet me goed dat de club zoveel vertrouwen in mij heeft”, zegt een blije Ould-Chikh op de clubwebsite. ,,We trekken de lijn nu door waar we mee bezig zijn en hopen samen nog mooie stappen te maken.” Hij hoopt met de club te promoveren naar de eredivisie en daarin zijn steentje bij te dragen, stelde hij in een eerder interview met BN DeStem.

Ould-Chikh groeide op in de Roosendaalse wijk Kalsdonk en speelde in de jeugd bij RSC Alliance en RBC Roosendaal. Naast die twee clubs staan ook Feyenoord, FC Twente, PEC Zwolle, DHSC Utrecht, USV Hercules en Jong De Graafschap op zijn bomvolle voetbalcv. Vanaf 2020 speelt hij voor FC Volendam. Sinds halverwege november traint ook zijn oudere broer Bilal mee bij de selectie van Wim Jonk.

FC Volendam en Walid Ould-Chikh (22) hebben met een vernieuwd contract het vertrouwen in elkaar uitgesproken. De veelzijdige Ould-Chikh ligt hierdoor vast tot de zomer van 2025, met de optie voor nog een seizoen.

Ould-Chikh speelt sinds het seizoen 2020-2021 voor FC Volendam en knokte zich terug na een vervelende blessure, die hem maanden aan de kant hield. Halverwege oktober maakte hij in de wedstrijd tegen NAC Breda (1-0 winst) zijn debuut in het profvoetbal. Sinds die tijd behoort de polyvalente jongeling tot de vaste kern van het team van trainer Wim Jonk. De in Roosendaal geboren Ould-Chikh kwam dit seizoen tot acht duels in de Keuken Kampioen Divisie. Afgelopen vrijdag, in de wedstrijd tegen Almere City FC, scoorde Ould-Chikh zijn eerste goal in het profvoetbal en had daarmee en aandeel in de 2-3 overwinning. Ook verscheen hij tien keer binnen de lijnen Jong FC Volendam in de Jack’s League. De Brabander speelde in het verleden ook voor RSC Alliance, Feyenoord, RBC Roosendaal, FC Twente, PEC Zwolle, DHSC Utrecht, USV Hercules en De Graafschap.