Cyriel Dessers zorgt weer voor bevrijding Feyenoord: ‘Belangrijk zijn, daar droom je van als spits’

Een week voor de Klassieker tegen Ajax in de Johan Cruijff Arena én drie dagen na de eclatante 2-5 winst in de achtste finale van de Conference League tegen Partizan Belgrado, draaide PEC Zwolle aanvankelijk de duimschroeven aan bij Feyenoord. Dat deed de opgeleefde degradatiekandidaat van trainer Dick Schreuder niet door massaal achteruit te rennen, maar door waar het kon de aanval te kiezen. Omdat Feyenoord onder Arne Slot dezelfde strategie hanteert kreeg het publiek een open wedstrijd te zien. Met voor de pauze één grote kans voor PEC, waar spits Oussama Darfalou alleen voor keeper Ofir Marciano niet doeltreffend kon afwerken en waar namens de bezoekers Reiss Nelson en Cyriel Dessers niet tot een treffer kwamen. De Belg, die in Zwolle de voorkeur kreeg Bryan Linssen, passeerde nog wel keeper Kostas Lamprou maar de situatie werd vervolgens zo complex dat de verdedigers van PEC erger voorkwamen. Feyenoord, zonder keeper Justin Bijlow die wegens een voetblessure moest afhaken, ging toch met een achterstand de rust in. PEC-captain Bram van Polen (36) schoot in de tweede minuut van de extra tijd via de onderkant van de lat fraai raak met links, zijn vierde treffer van dit seizoen al: 1-0.

Dessers: ‘Hier droom je van als voetballer’

Dessers stond met een grote glimlach ESPN te woord na afloop. ,,Dit is waar je van droomt als voetballer, om beslissende doelpunten te maken. Het was weer een heerlijk moment. Het was een lastige en frustrerende middag. Wij kregen niet echt kansen in de eerste helft. Toen kregen we net voor rust de goal tegen en moesten we aan de bak", zei Dessers. Toen Feyenoord op jacht was naar de 1-2 kwam er een vervelende onderbreking, nadat er bier en vuurwerk werd gegooid richting Feyenoord-doelman Ofir Marciano.



,,Hij werd geraakt zelfs, op zijn been. Voor ons was dat op zich niet heel slecht, dat we even tien minuten naar binnen moesten. We konden even de koppen bij elkaar steken in de kleedkamer en een plan maken voor het laatste kwartier. Dat pakte goed uit. Gelukkig maakte ik al vrij snel de 1-2. Ik pakte hem uit de draai en zag hem fantastisch binnenvliegen. Het was wel een echte spitsengoal, zoals ik ze graag maak. Ja, ik ben hier wel blij mee,” zei Dessers, die niet wilde zeggen of hij de concurrentiestrijd met Bryan Linssen nu definitief heeft gewonnen in aanloop naar de Klassieker van volgende week in Amsterdam. ,,Ik hoop er donderdag tegen Partizan Belgrado weer te staan.”