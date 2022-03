Cyriel Dessers zorgt andermaal voor bevrijding Feyenoord, dit keer in Zwolle

Een week voor de Klassieker tegen Ajax in de Johan Cruijff Arena én drie dagen na de eclatante 2-5 winst in de achtste finale van de Conference League tegen Partizan Belgrado, draaide PEC Zwolle aanvankelijk de duimschroeven aan bij Feyenoord. Dat deed de opgeleefde degradatiekandidaat van trainer Dick Schreuder niet door massaal achteruit te rennen, maar door waar het kon de aanval te kiezen. Omdat Feyenoord onder Arne Slot dezelfde strategie hanteert kreeg het publiek een open wedstrijd te zien.



Met voor de pauze één grote kans voor PEC, waar spits Oussama Darfalou alleen voor keeper Ofir Marciano niet doeltreffend kon afwerken en waar namens de bezoekers Reiss Nelson en Cyriel Dessers niet tot een treffer kwamen. De Belg, die in Zwolle de voorkeur kreeg Bryan Linssen, passeerde nog wel keeper Kostas Lamprou maar de situatie werd vervolgens zo complex dat de verdedigers van PEC erger voorkwamen.

Feyenoord, zonder keeper Justin Bijlow die wegens een voetblessure moest afhaken, ging toch met een achterstand rusten. De Rotterdammers kregen de bal niet weg bij een hoge voorzet en Bram van Polen leek voor 1-0 te zorgen. De uithaal van de aanvoerder kwam via de lat terug het veld in en verdween uiteindelijk via de onfortuinlijke Luis Sinisterra over de doellijn: 1-0.

Slot diende dus na de pauze voor reperatiewerkzaamheden te zorgen. Feyenoord, waar het trio Marcos Senesi, Orkun Kökçü en Tyrell Malacia op scherp stonden en bij een gele kaart de Klassieker op hun buik konden schrijven, trok voluit ten aanval. Voor Kökçü was al snel duidelijk dat hij niet naar Amsterdam hoeft komende zondag. Arbiter Martin van den Kerkhof gaf hem geel en de Turkse international is dus geschorst.

Slot wisselde kort na rust Reiss Nelson en bracht de Zweedse winteraanwinst Patrik Walemark. PEC bleef betrekkelijk eenvoudig op de been tot Luis Sinisterra ruim twintig minuten voor tijd werd weggestuurd door invaller Bryan Linssen. De Colombiaan rondde via verdediger Yuta Nakayama af: 1-1.

Een kwartier voor tijd dirigeerde Van den Kerkhof de spelers naar de zijkant. Na een overtreding van Senesi roerde de aanhang van PEC Zwolle zich op negatieve wijze door van alles in het doelgebied van keeper Marciano te mikken, inclusief vuurwerk. De stadionspeaker roerde zich op fraaie wijze door de aanhang op verbeten toon toe te spreken. Na een korte onderbreking had Feyenoord nog zestien officiële minuten om zonder kleerscheuren Zwolle te verlaten. Maar het was uiteindelijk vrij snel gepiept. PEC-linksback Mees de Wit struikelde in het eigen zestienmetergebied, Dessers kwam in balbezit en de Belg schoot uit de draai, niet gehinderd door Maikel van der Werff, fraai achter Lamprou: 1-2.

De 27-jarige spits, die voor een afkoopsom van meer dan vier miljoen euro over is te nemen van Racing Genk, werd door Slot meteen gewisseld voor rechtsback Marcus Pedersen. Het was om de zwaarbevochten winst over de eindstreep te trekken en daar slaagde Feyenoord in.

