Cyriel Dessers wil bij Feyenoord in voetsporen Pierre van Hooijdonk treden: ‘Je kan ons wel met elkaar vergelijken’

In misschien wel zijn laatste wedstrijd voor Feyenoord kan Cyriel Dessers in de voetsporen treden van Pierre van Hooijdonk, die de Rotterdamse club in 2002 met twee treffers in de finale tegen Borussia Dortmund (3-2) aan de UEFA Cup hielp.

,,Je kan ons wel een beetje met elkaar vergelijken”, zegt de spits. ,,Aanvallers die makkelijk scoren maar niet het talent hebben van iemand als Robin van Persie. Al kon Pierre op een wel heel mooie traptechniek vertrouwen.”

Dessers zat 20 jaar geleden als klein jongetje met open mond voor de televisie toen hij Van Hooijdonk tegen Dortmund zag excelleren in De Kuip. In 2017 schoot hij NAC Breda naar de eredivisie, net als een van zijn voorbeelden in 1993. En nu wil hij Feyenoord woensdag tijdens de finale van de Conference League tegen AS Roma in Tirana ook aan een Europese hoofdprijs helpen.

‘Mister Conference League’, is de bijnaam van Dessers na tien treffers in de derde competitie van de UEFA. Een enthousiaste verslaggever opperde onlangs of het toernooi niet beter de naam van de huidige topscorer kan dragen. De Dessers League of zo. ,,Laten we dat maar niet doen”, lachte de aanvaller. ,,Het toernooi bestaat pas net en dan nu al een andere naam.”

Volledig scherm Pierre van Hooijdonk met de UEFA Cup in 2002. © Archieffoto Pim Ras

Natuurlijk was het voorstel van de journalist niet serieus bedoeld. Maar het zegt wel iets over de gekte die rond Dessers is uitgebroken. In de aanloop naar de finale zal het liedje over de spits ook weer over de pleinen van Tirana galmen. ,,Juichen bij de cornervlag, de vakken zitten vol. De Kuip is in extase, want Dessers scoort een goal. Dessers scoort een goal. Cyriel Dessers.”

De in Tongeren geboren international van Nigeria is dit seizoen van Feyenoord en zijn fans gaan houden. De transfermarkt was vorige zomer nog maar een paar minuten open toen een overgang naar het Spaanse Leganés mislukte en zijn zaakwaarnemer nog net een huurcontract in Rotterdam wist te regelen. Te lang naar zijn zin bleef hij de eerste vervanger van Bryan Linssen. Maar nu is het de vraag of Feyenoord wil voldoen aan zijn nieuwe salariseisen.

Feyenoord kan Dessers voor 1 juni voor 4 miljoen euro definitief overnemen van KRC Genk. Fans begonnen al een crowdfundingsactie en ook het Rotterdamse zakenleven wil helpen. Maar de spits heeft zich ook in de kijker van buitenlandse clubs gespeeld die een hoger salarisplafond dan Feyenoord hebben. Eigenlijk wil Dessers helemaal niet weg. ,,Maar misschien is het toch het moment een stap te maken”, twijfelt hij. ,,Feyenoord is een bijzondere club. Laten we na de finale maar om de tafel gaan zitten. Dat moet er iets uitkomen.”

Volledig scherm Cyriel Dessers viert zijn doelpunt in de halve finale tegen Olympique Marseille. © Pro Shots / Kay int Veen

Topscorerstitel

Voor Cyriel Dessers is een mogelijke titel van topscorer van de Conference League van ondergeschikt belang. ,,Het gaat woensdag maar om één ding”, doelt hij op de finale tegen AS Roma in Tirana. ,,We willen die beker winnen. En als ik daar een bijdrage aan kan leveren door te scoren, dan is dat alleen maar heel mooi.” Dessers maakte al tien doelpunten in het hoofdtoernooi van de Conference League. Dat is een clubrecord, want zelfs Pierre van Hooijdonk en Lex Schoenmaker kwamen in een seizoen nooit verder dan negen Europese treffers. Dessers mag zich topscorer van de Conference League noemen, ook omdat alle doelpunten van de voorronden niet meetellen. Zijn ploeggenoot Luis Sinisterra scoorde dit seizoen al elf keer in de derde competitie van de UEFA. Maar de Colombiaan maakte vijf van die treffers in voorronden tegen IF Elfsborg en FC Luzern. Tammy Abraham is met negen doelpunten de grootste concurrent van Dessers voor de titel van topscorer van de Conference League. En laat die Engelse aanvaller nu voor AS Roma spelen. ,,Laten we hem woensdag dan maar van scoren afhouden”, zegt de spits van Feyenoord lachend. ,,Maar topscorer worden is niet mijn eerste doel. Echt niet. Het is misschien logisch dat ik aandacht krijg als ik scoor. Maar dat is ook mijn taak in onze ploeg. Daarom vond ik het mooi dat onze verdedigers na de uitwedstrijd tegen Olympique Marseille in de halve finale veel complimenten kregen. Omdat zij zo goed verdedigen met veel ruimte in hun rug, krijg ik steeds kansen om te scoren. We leveren een teamprestatie.”