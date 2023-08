Cyriel Dessers bedankt Arne Slot voor assist tegen PSV: ‘Hoop dat hij met trots heeft gekeken’

Cyriel Dessers was met twee assists zeer belangrijk voor Rangers in de thuiswedstrijd tegen PSV in de play-offs van de Champions League ( 2-2 ). De voormalig aanvaller van onder meer Feyenoord hoopt dat zijn voormalige trainer Arne Slot met trots naar de wedstrijd heeft gekeken.

,,Twee assists, die tweede was duidelijk mooier", zei Dessers na afloop. ,,Al kan ik van de eerste ook wel genieten: negatief pressen, dat is iets waar oud-trainer Arne Slot mij veel op heeft gewezen en waar ik stappen in heb gezet. Als ik zie wat het vandaag oplevert, hoop ik dat hij ook met een beetje trots naar de wedstrijd heeft gekeken", zei de aanvaller voor de camera van RTL.

De 28-jarige aanvaller, die vorig jaar nog met Feyenoord de Conference League-finale haalde, hield een dubbel gevoel over aan het gelijkspel tegen de Eindhovenaren: ,,Ik denk dat het geen slechte prestatie was, maar als je thuis twee keer scoort tegen een ploeg als PSV in de play-off van de Champions League dan is er ook een beetje teleurstelling dat we niet met een voorsprong naar Eindhoven gaan. Aan de andere kant is er nog alles om voor te spelen. We hebben PSV ook bij momenten pijn gedaan en ik denk dat we een goed beeld hebben van waar onze kansen liggen volgende week.”

Volledig scherm Cyriel Dessers. © REUTERS

Dessers heeft dan ook het vertrouwen dat zijn ploeg volgende week woensdag de klus kan klaren in het Philips Stadion: ,,We gaan met een goed gevoel naar Eindhoven. Dit is gewoon een goed resultaat voor ons, er is nog alles om voor te spelen en we gaan daar vol aan de bak. Ik heb er heel veel zin in, kijk ernaar uit", aldus de spits, die het leuk vond om bekende gezichten terug te zien: ,,Een paar jongens ken je wel. Ik ga zo nog even kijken of ik Guus Til aan zijn oren kan trekken, het is altijd gezellig met hem", zei Dessers, die met Til samenspeelde bij Feyenoord.

Behalve Dessers spelen met Danilo en Sam Lammers nog twee oude bekenden op Ibrox. Zij kregen tegen PSV geen basisplek van coach Michael Beale: ,,Ze zijn allebei goed bezig dus in die zin verbaasde het me wel, maar de andere jongens kunnen er ook wat van en zijn ook goede spelers. We hebben vijf aanvallers die totaal verschillende profielen hebben. Ik hoop dat ze (Danilo en Lammers, red.) volgende week hun goaltje mee kunnen pikken", aldus Dessers.

