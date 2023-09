Cristiano Ronaldo voor het eerst in 20 jaar geen kandidaat voor Ballon d’Or, wel nominatie Roord en Van Domselaar

Jarenlang was het een zekerheidje: de namen van Cristiano Ronaldo en Lionel Messi die prijken op de lijst met kandidaten voor de Ballon d’Or. Maar waar de Argentijn wederom tussen de 30 namen staat - en zelfs de topfavoriet is om te winnen - zit Cristiano Ronaldo er voor het eerst in twintig jaar niet meer bij.

Messi mocht de Ballon d’Or zeven keer in ontvangst nemen en is daarmee recordhouder. Ronaldo prijkt met vijf overwinningen op een knappe tweede plaats. De Portugees kreeg de prestigieuze onderscheiding in 2008, 2013, 2014, 2016 en 2017.

Ook vorig jaar stond Ronaldo nog op de shortlist. Als speler van Manchester United eindigde hij toen als twintigste. Zijn transfer naar Al Nassr in Saoedi-Arabië lijkt hem echter geen goed te hebben gedaan, want deze keer kan de 38-jarige aanvaller, die nog wel international is van Portugal, fluiten naar een nominatie.

Bij de dertig mannelijke kandidaten voor de Ballon d’Or zit geen enkele Nederlander. Vorig jaar mocht Virgil van Dijk nog meedingen naar de prijs. De aanvoerder van Liverpool eindigde toen als zestiende.

Roord en Van Domselaar bij genomineerden

Bij de vrouwen is het beter gesteld met de Nederlandse inbreng. Jill Roord en Daphne van Domselaar zijn in de race voor de Gouden Bal.

Zowel Roord als Van Domselaar was afgelopen zomer actief op het WK met het Nederlands vrouwenelftal. De Oldenzaalse Roord wist op dat toernooi zelfs drie keer te scoren. Voor Van Domselaar is de nominatie een nieuw hoogtepunt in een mooi jaar. Ze won met FC Twente de KNVB Beker en de Eredivisie Cup.

Roord en Van Domselaar spelen komend seizoen allebei in Engeland. Roord maakte vorig jaar al de overstap van VfL Wolfsburg naar Manchester City. Van Domselaar werd na een sterk WK in Australië beloond met een transfer naar Aston Villa.

De genomineerden moeten nog even geduld hebben. Op 30 oktober wordt bij een gala in Parijs de winnaar bekendgemaakt.

Volledig scherm Jill Roord en Daphne van Domselaar maken kans op de Gouden Bal. © Beeldbewerking DTCT.

