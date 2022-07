Cristiano Ronaldo gaat in gesprek met Erik ten Hag, Jeremain Lens kan loopbaan vervolgen in Serie C

Altijd weer hetzelfde liedje bij Feyenoord: ‘Dit zou je zorgwek­kend kunnen noemen, ja’

Feyenoord is diep in de voorbereiding op het seizoen nog niet compleet. En dus wacht de selectie wéér op nieuwe aanwas om halsoverkop een ingespeeld elftal mee te creëren. Aanvoerder Jens Toornstra is niet anders gewend.

18:53