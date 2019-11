Crisis bij PSV is anders dan bij Ajax en Feyenoord

Door Maarten Wijffels



Het was de zomer van 2017 en PSV zat in zwaar weer. Tegen het nietige FK Osijek was zojuist schandalig verloren in de voorronden van de Europa League. De uitschakeling betekende voor het eerst in 43 jaar geen deelname aan een hoofdtoernooi in het Europese voetbal.



PSV was het lachertje van het land en daar zat directeur Toon Gerbrands dan, op zijn werkkamer in het stadion tegenover een delegatie woedende fans. En niet het type gepensioneerde registeraccountant, maar jongens van de harde kern.



,,Natuurlijk krijg je een grote mond en is er veel emotie in zo’n bijeenkomst’', vertelde hij later eens. ,,Maar je bent in elk geval met elkaar in gesprek. Wij hadden als directie zelf die bijeenkomst voorgesteld. Supporters deelden hun gevoelens, wij deelden ons beleid.’'