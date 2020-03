Crisis bij Ajax: relatie Overmars en Ten Hag op de proef gesteld

Door Freek Jansen



Daley Blind was gisteren na afloop resoluut in zijn commentaar. ,,Of de positie van de trainer ter discussie staat?’’, herhaalde hij de vraag, om vervolgens zelf direct het antwoord te geven. ,,Daar heb ik nog geen seconde over nagedacht. Het is niet aan de orde. Het zit goed in de groep, ook met de trainer. Ook over onze manier van spelen. En laten we niet vergeten wat we met elkaar hebben gepresteerd.’’