Corona treft Jong Oranje: coach Van de Looi en Doekhi niet mee naar Cyprus

Assistent-trainer Marcel Groninger neemt de taken van Van de Looi over. Voor Doekhi en Gakpo kunnen geen vervangers meer opgeroepen worden. Dit betekent dat Jong Oranje vandaag met 18 spelers afreist naar Cyprus.

Van de Looi en Doekhi zijn gisteravond na de uitslag van de test meteen terug naar huis gegaan. Beiden zijn klachtenvrij en gaan nu, volgens de RIVM-richtlijnen, 72 uur in quarantaine. Om besmetting tegen te gaan worden spelers en staf veelvuldig getest zodat er bij een positieve test direct actie ondernomen kan worden, zo laat de KNVB weten. Als er iemand positief getest is, wordt deze persoon direct geïsoleerd.

Volledig scherm Danilho Doekhi (l) tijdens de training van Jong Oranje. © BSR Agency

Doekhi speelde vier interlands voor Jong Oranje. Hij debuteerde op 24 maart 2019 in de wedstrijd tussen Jong Oranje en de Verenigde Staten (0-0).

Jong Oranje speelt dinsdagavond 13 oktober om 18.00 uur in Larnaca een EK-kwalificatiewedstrijd tegen Jong Cyprus. Marcel Groninger zit bij dat duel op de bank. Dat deed hij eerder in de met 7-0 gewonnen wedstrijd bij Belarus. Van de Looi was toen tijdelijk overgeheveld naar het ‘grote’ Oranje om Dwight Lodeweges te assisteren na het vertrek van Ronald Koeman.

Gapko

Ook Cody Gakpo slaat de reis naar Cyprus over. De aanvaller van PSV, in negen interlands voor Jong Oranje goed voor vier doelpunten, kampt met een bovenbeenblessure. Donderdag haakte PSV-verdediger Jordan Teze al af bij Jong Oranje vanwege een coronabesmetting. Zonder Teze won de ploeg van Van de Looi in Venlo met 5-0 van Jong Gibraltar.

Dani de Wit, met tien goals de topscorer van Jong Oranje in de EK-kwalificatie, is geschorst voor het duel met Cyprus. Maarten Paes (coronabesmetting), Justin Bijlow en Joey Veerman (blessures) vielen afgelopen week al weg bij de talentenploeg die in de kwalificatiereeks nog foutloos is en afkoerst op deelname aan het EK van volgend jaar.