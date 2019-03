Corina Luijks speelt zich in de kijker in Italië

Negen minuten. Meer had de Lepelstraatse aanvalster niet nodig om te scoren in de Serie A. Bij haar debuut tegen Chievo Verona opende Luijks al vroeg de score. ,,Een wedstrijd die we moesten winnen”, zegt Luijks. ,,Het was nog even onzeker of ik wel mee mocht doen. De overgang van Excelsior/ Barendrecht, waar ik nog ingeschreven stond, naar Pink Bari duurde langer dan gedacht. Pas de dag voor de wedstrijd, ruim anderhalve week nadat ik in Italië was, kreeg ik het bericht dat ik speelgerechtigd was. In een tijdsbestek van twee maanden speelde Luijks vier wedstrijden voor Pink Bari. Na haar succesvolle debuut (3-1 zege, red.) liep ze in haar derde wedstrijd al na vijf minuten een blessure op.