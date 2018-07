Contract Bergkamp bij Ajax ontbonden

In het voetbal leidt zo'n meningsverschil over de ontslaggrond van een werknemer normaliter tot een gang naar de arbitragecommissie van de KNVB, maar net als in het geval van Abdelhak Nouri koos Ajax een andere route: de club en Bergkamp regelden het onderling. Of Bergkamp daar tevreden mee is? ,,Als je een regeling treft, moet je niet piepen," aldus Knijff, die geen bedragen wil noemen.



Bergkamp was in dienst voor onbepaalde tijd, mede vanwege zijn rol als 'cultuurbewaker', en had daardoor een riante onderhandelingspositie. Bovendien moest de clubicoon worden doorbetaald zolang hij op non-actief was gesteld. Naar verluidt verdiende Bergkamp 25.000 euro per maand.